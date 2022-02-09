Бессмертный: Украина заживет, как Израиль… в ожидании войны

Новости Украины

Украина должна готовиться к длительному противостоянию с Россией, независимо от того, кто будет находиться в Кремле.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, у России всегда будут амбиции империи и расслабляться Украине она не даст.

«Мне очевидно, что по какому бы варианту развития событий мы не двигались дальше, мы будем находиться в такой ситуации, в которой находятся израильтяне в ближайшие годы, а то и десятилетия, и никто не даст расслабляться нам. И отсюда мнение о том, что сейчас пронесет, а через две недели все изменится – не нужно себя обманывать», – сказал экс-посол.

«Никуда Россия не денется, а если Путин и денется, то российский этот империализм – он никуда не денется. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что эта агрессия, агрессивность будет висеть над нами все время и проявляться будет в диверсионных операциях, военных операциях, информационных, дезинформационных операциях и так далее. Неужели это неочевидно и непонятно?», – заявил Бессмертный.