Бессмертный: «Украинская система безопасности и обороны насыщена агентами Кремля»

04.01.2022  16:37 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

НАТО и Пентагон боятся подпускать к себе близко Украину, потому что это представляет угрозу для безопасности западного блока.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО и Пентагон боятся подпускать к себе близко Украину, потому что это представляет угрозу...

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«Министерство обороны исключено из прямых контактов с Пентагоном. Вещь очень опасная, потому что сегодня, в том числе для НАТО и для Пентагона, ответ на вопрос насыщенности украинской системы обороны и безопасности контрагентами российских спецслужб – это вопрос номер один. Если бы передо мной поставили вопрос – скажи, почему мы в нынешней ситуации, когда уже все видят, что Украина не может идти по традиционному плану вступления в НАТО? Не может, потому что опасности очень большие», – сказал дипломат.

«Почему Украина не может пройти этот путь быстро? Я однозначно отвечу (и об этом тихо и спокойно говорят и Зеленскому, и Ермаку, только об этом не знают на Украине): проблема в одном – украинская система обороны и безопасности насыщена российскими агентами. Поэтому любое интегрирование в систему НАТО приведёт к колоссальным проблемам в самой системе НАТО», – заявил Бессмертный.

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