Бессмертный: «Украинская система безопасности и обороны насыщена агентами Кремля»

Новости Украины

НАТО и Пентагон боятся подпускать к себе близко Украину, потому что это представляет угрозу для безопасности западного блока.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Министерство обороны исключено из прямых контактов с Пентагоном. Вещь очень опасная, потому что сегодня, в том числе для НАТО и для Пентагона, ответ на вопрос насыщенности украинской системы обороны и безопасности контрагентами российских спецслужб – это вопрос номер один. Если бы передо мной поставили вопрос – скажи, почему мы в нынешней ситуации, когда уже все видят, что Украина не может идти по традиционному плану вступления в НАТО? Не может, потому что опасности очень большие», – сказал дипломат.

«Почему Украина не может пройти этот путь быстро? Я однозначно отвечу (и об этом тихо и спокойно говорят и Зеленскому, и Ермаку, только об этом не знают на Украине): проблема в одном – украинская система обороны и безопасности насыщена российскими агентами. Поэтому любое интегрирование в систему НАТО приведёт к колоссальным проблемам в самой системе НАТО», – заявил Бессмертный.