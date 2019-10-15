15.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы
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Бессмертный в ужасе от положения дел в сфере безопасности Украины

Своим непрофессионализмом нынешняя киевская власть наносит ущерб сектору государственной безопасности.

Об этом в эфире 5 канала заявил дипломат и экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«В Верховную раду приходит бюджет, где сектор безопасности – нераспределенные деньги СНБО. Был ли за почти 30 лет случай, чтобы в парламент приходил бюджет, где СНБО не распределяла эти деньги? Такого еще не было. Была ли программа правительства, в которой бы не анализировался оборонный сектор и ему не придавалось хоть какое-то значение? Такого не было», – заявил Бессмертный.

«Хочу поднять тему профессионализма людей, которые делают такие вещи. Последнее время не было ни одного заседания СНБО. То есть анализа состояния вещей в секторе безопасности у нас сейчас нет. Я уже не говорю, что восстановились некоторые очень опасные тенденции, например, поставки электроэнергии в Крым, разговоры о поставках воды и так далее. С точки зрения безопасности все это наносит серьезный вред», – сказал дипломат.

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