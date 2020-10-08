Бессмертный возопил о «руке Кремля» в Карабахе

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В разжигании конфликта в Нагорном Карабахе якобы виновата Россия.

К такому выводу в эфире меджлисовского телеканала ATR пришел бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Россия стремится показать себя как полицейское государство, без которого не разрешается ни один конфликт.

«Обратите внимание на тезис Путина на Генассамблее о необходимости нового, по сути, перераздела мира. Максимально, что хочет сейчас показать Кремль, что без Москвы, как полицейского, на постсоветском пространстве эти страны не смогут развиваться. Потому, по моему мнению, сейчас самым правильным было бы армянской и азербайджанской стороне инициировать собственный план разрешения ситуации…

Если этого не будет, ситуация начнет обостряться, Кремль добьется своей роли полицейского на постсоветском пространстве за счет зажжения этих окраин. Это всегда было одним из ключевых тезисов внешней политики имперского Кремля. И в период Российской империи, и в период Советского Союза. Потому я еще раз акцентирую – там без активной роли и поведения активного в разжигании этих конфликтов без Кремля не обошлось», – заявил Бессмертный.