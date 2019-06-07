07.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Бессмертный выболтал: На переговоры по Донбассу в Минск ездили клоуны без полномочий

Все предыдущие годы члены украинской делегации, участвующие в переговорах по Донбассу в Минске, не имели полномочий на самостоятельное принятие решений, директив и аналитической команды.

Такое признание о наболевшем в эфире телеканала 1+1 сделал бывший представитель Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта группа работала и продолжает работать на волонтерских началах. Потому предлагаю немедленно в секретариате СНБО, в администрации, в Министерстве иностранных дел или отдельно, или вместе создать совместную группу, которая бы обеспечивала сопровождение работы той делегации, которая работает в Минске.

Полномочному представителю нужно указом предоставить права на принятие решений и выписать директивы, потому что он не имеет таких директив на данное время.

Очевидно, что под это должны ложиться стратегически и тактические задачи. Должна быть обеспечена координация действий между главой делегации, Генеральным штабом, тремя министерствами и ведомствами, чего нет и не было за эти годы…

Нормандский формат – это протокольное мероприятие. Что такое Нормандский процесс – это работа лидеров государств, работа премьер-министров, министров, заместителей или так называемых политдиректоров.

Я вам хочу сказать, что мы в организационном плане, аналитическом, информационном в Минском процессе выглядим или невеждами, или просто людьми, которые не ориентируются в ситуации.

Потому создается впечатление, что та сторона может иметь объективные претензии», – заявил Бессмертный.

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