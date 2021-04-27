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27.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Бессмертный: Зеленского опасно отпускать на переговоры с Путиным

Новости Украины

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным разрушает «единство» с Западом в противодействии Кремлю.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, отдельные от «Нормандского формата» переговоры вредны для антироссийской коалиции.

«Об Украине говорят то с Парижем, то с Берлином, то с Вашингтоном, разрушают связь Киева с Парижем, Берлином, Вашингтоном. В этой ситуации кто больше всего чувствует опасность от таких вещей? Кто видит эту опасность? Безусловно, Киев. Потому что мы находимся на первой линии фронта, и мы это ощущаем на себе.

Вместо того, чтобы бить тут тревогу и добиваться укрепления этого союза, в нынешней ситуации тактический шаг по встрече с Кремлем или по любым переговорам с врагом является абсолютно деструктивной вещью, которая будет использоваться Кремлем для того, чтобы разрушать механизм.

И дело тут не в том, насколько трехсторонняя контактная группа или «Нормандия» справляется или не справляется, дело в том, что эти шаги разрушают крайне необходимое сегодня европейское единство, которое и так слабо в противодействии Кремлю. Я уже не говорю про единство цивилизованного мира в противодействии Кремлю. Вот свидетелями какой ситуации мы сегодня являемся», – заявил Бессмертный.


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