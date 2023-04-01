«Бессмысленная мясорубка» – Небензя в ООН назвал условия прекращения войны на Украине

Владимир Гладков.  
01.04.2023 06:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, ООН, Россия, Украина


В продолжающихся уже более года боевых действиях на территории Украины виноваты США и их союзники по НАТО, которые заинтересованы в поддержке конфликта ради военных заказов.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В продолжающихся уже более года боевых действиях на территории Украины виноваты США и их...

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«Российские танки не оказались бы на Украине, и украинские солдаты не погибали бы за чужие и чуждые геополитические интересы, если бы США и их союзники не осуществили антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, не привели к власти на Украине русофобов, националистов и нацистов.

Не вооружали их, не готовили к войне против России под прикрытием Минских соглашений. И не покрывали бы их преступления против русскоязычного населения Востока и Юга Украины», – сказал дипломат.

Небензя обвинил США и их союзников по НАТО в попытках как можно дольше продлить конфликт.

«На Украине уже давно был бы мир, если бы США и их союзники не накачивали украинский режим оружием, и не заставляли бы его бросать тысячи новых призывников в бессмысленную мясорубку, единственная цель которой – попытки оправдать выделяемые Украине средства в глазах западной общественности», – добавил он.

По словам дипломата, власти в Киеве готовы уничтожить как саму Украину, так и окружающие её государства.

«Однако о человеконенавистнической и раболепной по отношению к Западу природе киевских властей, которые на протяжении многих лет обстреливали гражданское население Донбасса и продолжают применять западное оружие против его мирных граждан, нам давно известно.

Безразличие к собственному населению и европейским соседям в полной мере проявилось в ситуации вокруг Запорожской АЭС, которую ВСУ неоднократно обстреливали, невзирая на риски полномасштабной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Западным странам обо всём этом тоже хорошо известно, только они об этом лицемерно молчат. Апофеозом лицемерия можно назвать их попытки выставит себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием, и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», – резюмировал Небензя.

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