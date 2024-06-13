«Бессмысленно»: Монтян даже не пытается получить паспорт России

Сергей Вредников.  
13.06.2024 15:20
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян объяснила, почему до сих пор остаётся гражданкой Украины и не получила паспорт России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян объяснила, почему до сих пор остаётся гражданкой...

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«Меня до сих пор не исключили из Реестра адвокатов на Украине. Против меня возбуждено дело по четырём статьям. Но меня до сих пор не осудили, мне дали какого-то бесплатного адвоката, который даже не отвечает на мои мейлы. А когда осудят, и приговор вступит в законную силу, думаю, меня исключат из реестра украинских адвокатов. Но пока что я ещё там пребываю.

А здесь я даже не пытаюсь вступить в реестр адвокатов – я гражданка Украины. И получить гражданство РФ бессмысленно даже пытаться. По вашему законодательству люди, которых преследуют в других странах в уголовном порядке, сразу автоматом получают отказ. Поэтому бессмысленно», – сказала Монтян.

Она привела пример одесского подпольщика Владимира Грубника, который, совершив несколько диверсий против бандеровцев, был объявлен на Украине «террористом».

«Грубник дважды получал отказ в российском гражданстве, потому что он «террорист». В Салорейхе он взрывал салорейховцев, и он террорист, и поэтому ему не давали российское гражданство. Дали только, когда по паспорту ДНР стали давать всем автоматом.

Но у меня-то нет паспорта ДНР. И таких, как я, невероятное количество. И всё, уже нет никаких паспортов ДНР», – жаловалась она.

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