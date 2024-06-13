«Бессмысленно»: Монтян даже не пытается получить паспорт России
Переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян объяснила, почему до сих пор остаётся гражданкой Украины и не получила паспорт России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Меня до сих пор не исключили из Реестра адвокатов на Украине. Против меня возбуждено дело по четырём статьям. Но меня до сих пор не осудили, мне дали какого-то бесплатного адвоката, который даже не отвечает на мои мейлы. А когда осудят, и приговор вступит в законную силу, думаю, меня исключат из реестра украинских адвокатов. Но пока что я ещё там пребываю.
А здесь я даже не пытаюсь вступить в реестр адвокатов – я гражданка Украины. И получить гражданство РФ бессмысленно даже пытаться. По вашему законодательству люди, которых преследуют в других странах в уголовном порядке, сразу автоматом получают отказ. Поэтому бессмысленно», – сказала Монтян.
Она привела пример одесского подпольщика Владимира Грубника, который, совершив несколько диверсий против бандеровцев, был объявлен на Украине «террористом».
«Грубник дважды получал отказ в российском гражданстве, потому что он «террорист». В Салорейхе он взрывал салорейховцев, и он террорист, и поэтому ему не давали российское гражданство. Дали только, когда по паспорту ДНР стали давать всем автоматом.
Но у меня-то нет паспорта ДНР. И таких, как я, невероятное количество. И всё, уже нет никаких паспортов ДНР», – жаловалась она.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.