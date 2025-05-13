Бессмысленность переговоров в Стамбуле играет в нашу пользу – эксперт

Переговоры в Стамбуле 2022 года и 2025-го схожи только площадкой, поскольку ситуация за 3 года значительно изменилась.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сравнивать переговоры в Стамбуле 2022 года и сейчас не совсем корректно. В марте 2022 года была одна ситуация – руководство Украины находилось в Польше, все посольства удрали. Мы были в районе Оболони. Пиво помните украинское? Наш спецназ там бегал. А вообще, в Днепропетровске речь шла о том, какие у них будут зарплаты в российской администрации, сколько они в рублях будут получать? Это просто мелочи, характеризующие то, о чём думали, какая была ситуация на тот момент. В том числе, наши помыслы и замыслы были другие, о них президент сказал изначально. В принципе всё шло, как оно шло. Ситуация стала меняться, и сейчас она совершенно другая, если сравнивать наш настрой, ситуацию в мире в целом, в расстановке политических сил и то, что случилось на земле», – отметил он.

По мнению эксперта, какие-то прогнозы строить нет смысла, поскольку важно дать старт этому процессу, где так или иначе «объективные обстоятельства доломают врага».

«Результата, конечно, никакого не будет. Важно, что эта встреча состоится. Ибо всё, что происходит в этом году – четвёртом году СВО, связано с тем, чтобы переломить ситуацию в целом. Я имею в виду действия с нашей стороны, действия Москвы», – считает Горбачёв.

Он добавил, что одновременно в Анталии проходит саммит министров иностранных дел стран НАТО, в котором принимает участие Госсекретарь США Марко Рубио.