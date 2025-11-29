Бессонная ночь в Киеве – было время вспомнить всё

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Над Киевом поднимается дым от пожаров после ночной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами.

Она была осуществлена в три волны – десятки «Гераней» накапливались под украинской столицей с разных направлений, а затем заходили на цели в городе. А после истощения ПВО противника прилетали «Кинжалы» и «Искандеры».

Пока российская армия добивала энергетические и военные объекты ВСУ, в ходе бессонной ночи жители Киева имели возможность поразмышлять и о целесообразности отказа от выполнения требований Москвы на переговорах, и о своих голосованиях за русофобах на выборах, и об участии в майданах.

К слову, в эти минуты над Украиной новая порция ракет – они маневрируют и имеют все шансы вновь оказаться в Киеве.