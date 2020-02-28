«Бессовестные тупицы» – бежавший на Украину либерал встал на защиту Сороса

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы не гигантские денежные пожертвования международного спекулянта Джорджа Сороса и спонсора «цветных революций», ученые и деятели культуры Украины, России и других постсоветских республик работали бы на Западе поварами, официантами и охранниками.

Об этом youtube-каналу «UKRLIFE» рассказал перебежавший из Москвы в Киев российский либеральный журналист Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джорджа Сороса у нас в очередной раз стали демонизировать, появилось мерзкое выражение «соросята», – сказал Киселев. – И люди, которые его употребляют, видимо, в силу своей тупости и бессовестности не понимают масштаб фигуры Джорджа Сороса. Благодаря этому человеку и его гигантским денежным пожертвованиям на постсоветском пространстве сохранились целые кластеры науки, культуры».

По словам журналиста, если бы не поддержка Сороса, после того, как распался Советский Союз, на Украине, в России и некоторых других независимых государствах, образовавшихся на руинах бывшего СССР, «хрен бы что у нас осталось».

«Вместо академии наук сейчас стояли бы пустые заколоченные здания, а все украинские ученые, что гуманитарии, что естественники, давно бы работали где-то за границей, возможно не по специальности, а поварами, официантами или охранниками», – добавил Киселев.

Также он вспомнил эпизод, как он летел из Москвы в Лондон, и вместе с ним в самолете оказался все тот же Сорос, у которого он накануне брал интервью.

«Я только рейсовыми самолетами летаю, – рассказывал спекулянт Киселеву. – Летать частными самолетами – это непозволительная роскошь и бессмысленная трата денег. Когда мне срочно нужно попасть на какую-нибудь важную встречу и рейсовым самолетом я просто на нее не успеваю, тогда я, скрепя сердце, заказываю себе приват-джет».

Ранее журналист-перебежчик рассказал о том, что Запад посчитает российско-белорусскую интеграцию «аннексией» и введёт новые санкции против Москвы.