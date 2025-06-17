Бесстрашной сухопутной армии Ирана не дадут повоевать за Родину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Третью мировую ирано-израильский конфликт не тянет, потому что Ирану просто разрушат всю структуру власти и заставят подписать сделку на поставку ядерного топлива извне.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что Третей мировой пока не пахнет, кто с кем воевать будет? Пока мы видим, что Иран проигрывает эту войну. Американцы не станут проводить сухопутную операцию, будут продолжать бить по системам ПВО, по политическим центрам власти. Смысл там очень простой: разбомбить всю полицию, весь корпус КСИР, правительственные здания, мэрии, чтобы было безвластие. Они надеются, что большинство населения Ирана хочет мира с Западом и будет готово пойти на компромисс, который как раз предлагают США, Саудовская Аравия и, думаю, что Россия тоже в этом принимает участие. Суть этого компромисса в том, что Иран отказывается от полного ядерного цикла, от обогащения урана», – пояснил он и добавил, что Франция пытается оттенить Россию от переговоров за будущие поставки ядерного топлива Ирану.

У Ирана было свое «ядерное оружие» – террористические ячейки исламистов по всему миру. Но под давлением от этого оружия отказался, и в итоге режим аятолл превратился «в дряхлеющий авторитарный режим времён Черненко».