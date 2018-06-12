12.06.2018, Москва, Михаил Рябов

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Бесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста

Российский писатель Захар Прилепин подверг резкой критике актера Евгения Цыганова, ранее исполнившего одну из главных ролей в фильме «Битва за Севастополь».

Артист публично выступил в поддержку украинца Олега Сенцова, осужденного за попытку подготовки теракта в Крыму.

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«Женька Цыганов, прекрасный актёр, который переиграл всех солдат Великой Отечественной, и вообще всех мужиков Советского Союза. Женя тоже заступается за Сенцова. Это славно, это честно, это по-мужски. Но, будьте добры, напомните мне, он за четыре года войны хоть слово сказал про убитых донецких? Хоть какое-то было упоминание об этом?

Очень люблю этого артиста.

Я просто думаю иногда, не про него, а про некоторых других: а на фига вы вообще играете гусаров, солдат, императоров, князей, ополченцев – да так убедительно, ярко, красиво. Так и думаешь: я б с этим парнем в разведку. Играйте хоббитов, играйте зайчиков на новогодних праздников, играйте узников совести.

Я не прав, конечно, но я в этой имитации тотально чуждого тебе вижу какое-то бесстыдство. Снялся в фильме про битву за Крым, и пошёл заступаться за людей, которые готовы крымчан бомбить большими бомбами. Ну а чё. Ничего личного, работа», – комментирует Захар Прилепин.