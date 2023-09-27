«Бестолковые дикари!» – Запад винит украинцев в провале наступления

Неудачное наступление ВСУ очень дорого обошлось для Запада, и теперь там пытаются найти главного виновника, которым станет Киев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внезапного прозрения поляков – дело в том, что столько долго рекламируемое наступление ВСУ, столь большие траты на это наступление. Ведь бюджет, который был выделен в виде техники и людей, огромен, сопоставим с годовым военным бюджетом Китая.

И если у них ничего не получилось, должен быть назначен виновный. Совершенно понятно, что если назначать виновного, то либо это Европа, которая плохую технику дала, о чём орут украинцы. Либо это Украина, которая не умеет воевать с такой хорошей техникой.

Поэтому сейчас всё списывают на Украину, на Зеленского. Отсюда – вывод, что украинцы не умеют воевать даже с такой техникой, они все бестолковые и негодные, поэтому наша замечательная европейская техника в руках дикарей оказалась неработоспособной», – сказал Сивков.