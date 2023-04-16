«Бесы»: ВСУ на Пасху обстреляли кафедральный собор в Донецке

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В пасхальную ночь украинские вооружённые формирования нанесли удар из РСЗО по району Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка.

Обстрел начался после богослужения, сразу же когда началось освящение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным мэрии, погибла женщина, ещё 6 мирных граждан получили ранения. Как сообщает СЦКК, в 3:25 из подконтрольного ВСУ н.п. Очеретино было выпущено 20 ракет РСЗО (полный «пакет»).

Удары пришлись и по окрестностям собора, в частности, по Центральному (Крытому) рынку, автостанции и общежитиям, однако очевидно, что целью были не пустые торговые ряды. Осколками посекло авто – четверо пострадали, одна женщина погибла. По некоторым данным, погибшая была беременна.

«Это просто бесы какие-то. Бить по храму во время Пасхальной службы – на такое преступление способны только поклонники дьявола», – комментирует военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Донецкий военкор и исполнитель Аким Апачев отметил, что, к сожалению, это «традиция».

«С 2014 года не было ни одной Пасхи, когда Донбасс бы не обстреливался. Каждый год на Пасху украинские террористы убивают православных. Именно поэтому я и называю их еретиками и, несмотря на сегодняшний светлый праздник, я желаю смерти всем, кто льет кровь моего Донецка. Вы просто сдохните, твари, а мы все попадем в Рай!» – написал Апачев в своём тг-канале.