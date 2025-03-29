Бесы Зеленского готовятся вывезти на Запад святыни Киево-Печерской Лавры

В Киево-Печерскую Лавру, в сопровождении вооруженных до зубов полицейских, заявилась комиссия украинского минкульта для «инвентаризации» мощей святых. Министр Точицкий приказал вскрывать раки, пересчитывать мощи и брать образцы для ДНК-экспертизы. Якобы с целью определения «научной и исторической ценности останков». Это официальная информация. Но есть и неофициальная – великие святыни хотят сделать товаром для продажи за рубеж, как это было проделано со старинными иконами из бывшего музея Русской культуры, отправленными в Париж. Поэтому деятельность группы засекречена.В ее состав вошли анатомы, биологи и даже ветеринар, но в ней нет ни одного священнослужителя. Таким образом, Киево-Печерские угодники, глубоко почитаемые в мировом Православии, помогающие миллионам людей по молитвам, для этих т.н. «ученых» стали просто «экспонатами». Зе-власть проявила всю свою сатанинскую сущность в надругательстве над святынями, изгаляясь над религиозными чувствами своих граждан и верующих всего мира.

Кощунники приперлись с утра пораньше в Лавру, срезали болгаркой замки на входе в пещеры и захватили их. Закончить свою мерзкую работу должны до 30 мая.

В безумном рвении они пошли дальше своих предшественников – гитлеровцев. Хотя даже те испугались наших Преподобных. Вот как об этом говорится в жизнеописании исповедника Преп. Кукши (Величко):

«Когда во время Второй Мировой войны немцы заняли Киев, то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской Лавры. Для этого нашли экскурсовода – монаха, бывшего насельника этой обители… Монах-экскурсовод шел впереди с зажженной свечой, за ним – немцы с электрофонариками. Комендант шел с наганом в руке. Около раки преподобного Спиридона Просфорника, почившего 800 лет тому назад, он остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант взял свой пистолет за дуло, а рукояткой с силой ударил по руке преподобного Спиридона. Сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула кровь (следы трёх засохших потоков ее заметны и сейчас на руке Преподобного). Комендант в ужасе бежал из пещеры, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская Лавра открывается, и желающие могут поселяться в ней».

Но жидобандеровские бесы, несмотря на этот исторический урок, продолжают глумиться над Церковью. Недавно отобрали у УПЦ еще два храма, в Белой Церкви. Расстриги из ПЦУ и полиция прибыли к ним сразу после комендантского часа и захватили их.

Продолжаются также издевательства над наместником Святогорской Лавры митрополитом Арсением. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, не подкрепленное никакими доказательствами, и владыку оставили в СИЗО еще на два месяца.

Кстати, м. Арсений, незадолго до своего ареста, сказал по поводу гонений на Церковь: «Последнее слово будет за Преподобными Киево-Печерскими». Об этом в своей проповеди перед паствой напомнил митрополит Феодосий, тоже гонимый за веру. И добавил:

«Сегодня Преподобные отцы Печерские не нуждаются в нашей с вами помощи или защите. Они сами нас защитят. Очень скоро защитят».

По предсказаниям, все эти действия властей приведут к их скорому бесславному концу.