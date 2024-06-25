«Бетонные укрытия не испортят туристическую привлекательность Крыма» – Коц

Максим Столяров.  
25.06.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Туризм, Украина


С появлением у ВСУ всё большего количества западного высокоточного дальнобойного оружия ударов по Крыму будет больше – и необходимо уже переносить на полуостров опыт Белгородской области, где уже отлажена система гражданской безопасности.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С появлением у ВСУ всё большего количества западного высокоточного дальнобойного оружия ударов по Крыму...

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«Нужно выстраивать систему гражданской безопасности по типу белгородской. Это и оповещение в Телеграме, и сирены, и убежища. По всему Белгороду стоят маленькие бетонные коробки в пешей доступности, куда можно добежать и спрятаться в течение минуты, пока звучит сирена.

Говорят, невозможно, подлётное время «Атакамс» всего три с половиной минуты, когда успеть. Слушайте, по Белгороду бьют «Вампиры», это РСЗО «Град», там подлётное время намного меньше, чем «Атакамс». «Хаймарсами» бьют по Белгороду – успевает сработать система оповещения, и люди на пляже успевают добежать до бетонных коробок, укрытий, там и аптечки рядом везде есть. И в подъездах отключаются магнитные замки, чтобы могли забежать», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что такую «эталонную систему гражданской безопасности, реализованную в Белгородской области региональными властями», нужно постепенно переносить в Крым.

«Потому что, к сожалению, с появлением разных дальнобойных, высокоточных систем, этих ударов будет больше. И о людях надо подумать. И не жалеть, и не думать, что бетонные коробки-укрытия каким-то образом испортят туристическую привлекательность Крыма. Не испортят. А безопасность важнее», – добавил военкор.

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