Без американской помощи фронт начнет сужаться и сыпаться – Стариков

Украина не сможет удержать нынешнюю линию фронта при такой интенсивности боев и в отсутствие американской помощи.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воевать можно, ну, год, два, три. Ну, 30-летняя война, 100-летняя война. Я к чему говорю? Какая цель? Если, например, мы не можем достичь той цели во время ведения боевых действий, надо принимать решение уже политико-дипломатическое. Можем ли мы сейчас с помощью военной силы, с учетом того, что наш основной стратегический партнер прекратил поставку вооружений. Дело в том, что Европа не потянет под той интенсивностью, которая сейчас есть. А все остальное вооружение шло из-за океана…

Обрисовываю, что будет на линии боевого соприкосновения, если данная ситуация будет продолжаться и вопросы, связанные с политико-дипломатическим фактором решаться не будут. Фронт постепенно будет отходить, он сейчас отходит медленно, плановый отход… С учетом того, что мы растянули, это будет дальше происходить как на отдельных участках в дополнение к нынешнему будут возникать тактические кризисы.

Сейчас у нас есть оперативно-тактический кризис на южном направлении, это Велико-Новоселковском, кто Константинопольским называет, но не имеет значения, есть оперативно-тактический кризис на Покровском направлении, мы его там локализовали. Есть тактический кризис на Северско-Купянском направлении, выдавливает противник на Курском плацдарме», – заявил Стариков.