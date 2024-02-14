Без американской помощи придется быстро отступать и взрывать «Цезари» и М777 – экс-посол Украины в ЕС

Без американской помощи фронт на Украине может обвалиться – ВСУ придется отступать, минировать переданные Западом вооружения и бросать их.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Веселовский раскритиковал также смену военного руководства ВСУ, посчитав, что это может дезорганизовать управление войсками.

«Если не будет американской помощи, то мало что изменят хоть те, хоть другие решения. Потому что придется отступать, сдавать позиции, если у тебя нечем стрелять во врага. Если все эти могущественные системы: М777, «Цезари» или «Арчеры» молчат, то нужно под них закладывать взрывные устройства, их повреждать и отступать. Вот – ответ на вопрос.

Что касается смены главнокомандующего – я бы сказал, что не столько смена главнокомандующего, сколько смена всего военного руководства в определенной степени обеспокоила. Так много людей на всех руководящих должностях, они меняют отношения между людьми. Представьте себе 10 или 15 тысяч военных, у них появляется новый командующий. Значит, все по вертикали идет вниз, изменения тоже какие-то происходят, будут новые командиры бригад и командиры батальонов, и так далее, и так далее. Это в определенной степени может дезорганизовать управление войсками», – переживает Веселовский.