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Весенне-летнее наступление российской армии будет успешным, если Украина не получит военную помощь от Запада. Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рустамзаде, к проблемам на фронте добавится «усталость» украинского общества и инфраструктуры в тылу.

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«Без ПВО вы можете устать, скажем, за 6 месяцев, за год, если ПВО у вас не будет. То есть вам всю инфраструктуру раздолбают, выведут из строя, большие человеческие жертвы. Можете устать за 6 месяцев, можете устать за год. Но на линии фронта другая ситуация. Если вы не получите снаряды, то могу сказать, что весенне-летнее наступление российской армии может иметь оперативный успех. Либо, если у вас не будет хотя бы на десятки процентов увеличения доли дронов», – заявил Рустамзаде.