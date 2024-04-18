Без американской помощи Украина проиграет грядущее наступление ВС РФ – Рустамзаде

Анатолий Лапин.  
18.04.2024 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Весенне-летнее наступление российской армии будет успешным, если Украина не получит военную помощь от Запада. Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рустамзаде, к проблемам на фронте добавится «усталость» украинского общества и инфраструктуры в тылу.

Весенне-летнее наступление российской армии будет успешным, если Украина не получит военную помощь от Запада....

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«Без ПВО вы можете устать, скажем, за 6 месяцев, за год, если ПВО у вас не будет. То есть вам всю инфраструктуру раздолбают, выведут из строя, большие человеческие жертвы. Можете устать за 6 месяцев, можете устать за год.

Но на линии фронта другая ситуация. Если вы не получите снаряды, то могу сказать, что весенне-летнее наступление российской армии может иметь оперативный успех. Либо, если у вас не будет хотя бы на десятки процентов увеличения доли дронов», – заявил Рустамзаде.

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