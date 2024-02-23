Без американской помощи Украине придется идти на переговоры или отступать – Бортник

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Если Украина не получит американскую военную помощь в течение этого года, ее ждет самый пессимистичный сценарий.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если американской помощи не будет на протяжении года, сценарий для нас очень пессимистичен. Скорее всего, если американская помощь не придет на протяжении года, то мы, скорее всего, сохраним ту или иную финансовую стабильность, но украинская армия вынуждена будет отступать по многим направлениям. Катастрофа вероятна в виде необходимости идти на переговоры в невыгодный момент для себя, когда армия отступает. Она чуть-чуть мене вероятна, более вероятно, когда вооруженным силам придется отступать к каким-то более серьезным, природным барьерам. Тогда мы можем потерять значительную часть Донбасса и фронт может откатиться на уровень Славянска, Краматорска», – сказал эксперт.

«Фронт южный может подойти к Запорожью, сдвинуться намного севернее, по сравнению с тем, что есть сегодня. Мы вынуждены будем сокращать этот фронт. Более того, у России появится возможность накопить резервы для новых наступлений на севере Украины. Это или Черниговская, или Сумская области, или даже киевское направление. Но это самый пессимистичный сценарий», – заявил Бортник.