Без американской помощи Украине придется идти на переговоры или отступать – Бортник

Анатолий Лапин.  
23.02.2024 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 368
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Если Украина не получит американскую военную помощь в течение этого года, ее ждет самый пессимистичный сценарий.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не получит американскую военную помощь в течение этого года, ее ждет самый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если американской помощи не будет на протяжении года, сценарий для нас очень пессимистичен. Скорее всего, если американская помощь не придет на протяжении года, то мы, скорее всего, сохраним ту или иную финансовую стабильность, но украинская армия вынуждена будет отступать по многим направлениям.

Катастрофа вероятна в виде необходимости идти на переговоры в невыгодный момент для себя, когда армия отступает. Она чуть-чуть мене вероятна, более вероятно, когда вооруженным силам придется отступать к каким-то более серьезным, природным барьерам. Тогда мы можем потерять значительную часть Донбасса и фронт может откатиться на уровень Славянска, Краматорска», – сказал эксперт.

«Фронт южный может подойти к Запорожью, сдвинуться намного севернее, по сравнению с тем, что есть сегодня. Мы вынуждены будем сокращать этот фронт. Более того, у России появится возможность накопить резервы для новых наступлений на севере Украины. Это или Черниговская, или Сумская области, или даже киевское направление. Но это самый пессимистичный сценарий», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть