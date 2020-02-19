«Без антипутинской коалиции Европу ожидает кошмар» – Бессмертный

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если сейчас не остановить Россию на Украине, то эта «беда» придёт через Белоруссию в Европу.

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня очевидно, что и на Украине, и в Европе есть поклонники тотального господства Кремля на европейском пространстве, на глобальном европейском пространстве.

Это чувствуется и в парламентах многих стран. И этот кошмар, который сейчас проходит по Европе, и этот кошмар, который воюет на Украине в виде РФ, он ожидает и Европу…

Если сейчас не остановить Кремль на Украине, не дать отпор и не сформировать антипутинскую коалицию, будет беда.

И эта беда, не дай Бог, в момент выборов потом зайдёт в Беларусь, будет на пороге Европы, и тогда будет поздно искать союзников», – впал в истерику Бессмертный.