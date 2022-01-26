«Без антиукраинского подтекста»: Российский флот начал масштабные учения в Черном море

26.01.2022  15:45 (Мск), Севастополь,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Крым, Россия


На Черноморском флоте стартовали масштабные учения – из пунктов постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске вышли более 20-ти кораблей и судов обеспечения. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, в учениях будут задействованы фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Черноморском флоте стартовали масштабные учения – из пунктов постоянного базирования в Севастополе и...

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«На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море… Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений», – сообщили в пресс-службе ЧФ.

Военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что учения черноморцев являются частью масштабных маневров всего российского флота, которые проходят в эти дни. При этом, проходят они в контексте обострения отношений России и Запада, но являются частью общей боевой подготовки.

«Естественно, фактор напряженности на Донбассе, напряженности в российско-украинских отношениях оказывает определенное влияние на характер и фон проведения учений, однако определяющим является то, что отрабатывается комплекс задач, который свойственен тем силам и группировкам, которые выделены сейчас. Направленность учений носит универсальный характер. Кто бы ни искал антиукраинского подтекста, здесь его однозначно нет. Отрабатываются расчеты, экипажи, наряды сил в соответствии с предназначением и специализацией. Поэтому украинская специфика является лишь фоном того, что делают моряки-черноморцы в своем обычном режиме выполнения учебно-боевого плана», – заявил Горбачев.

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