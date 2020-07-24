Без Авакова Зеленский превратится в английскую королеву мужского пола – эксперт

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кампания по дискредитации главы МВД Украины Арсена Авакова в глазах общественности с привлечением СМИ преследует цель ликвидировать его на политической арене, чтобы превратить президента Владимира Зеленского в «английскую королеву».

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.tv» заявил украинский политический эксперт, журналист Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы вспомните, когда в тот день требовала отставки Авакова фракция «Голос» – пенчуковская партия, он занял такую позицию… Нейтрально-негативную, но не проактивную. Проактивным был только «Голос». Так сказать, в новом времени, в новом рупоре «соросни».

Видимо, заказчиков нужно было удовлетворить по полной программе: в один день – пять статей против Авакова. Пять статей! И от редактора, и репортаж суровый, и Супрун написала против полицейского произвола, и какой-то бывший полицейский, и какой-то деятель культуры.

То есть, по полной программе. «Украинская правда» сделала хронику полицейского беспредела за последние годы, и Зеркаль делала там что-то свое (но, кстати, немного меньше участвовала в этом всем). Но все эти СМИ четко вцепились в Авакова.

Я абсолютно не оправдываю Авакова, я к нему крайне негативно отношусь. Но в данный момент, ведь он тоже одна из опор президента, важная опора», – рассуждал политолог.

«То есть, Вы считаете, что Аваков – опора президента?», – уточнила телеведущая Людмила Немиря.

«Да. Вы знаете, есть же такие конструкции, которые под собственным весом друг друга держат. То есть, они соприкасаются, но они там не связаны между собой. Просто они не дают друг другу упасть. Как «крыша», – подтвердил эксперт.

«То есть, Аваков и президент Зеленский похожи на такую конструкцию. Каждый без другого может упасть. Поэтому выбивают Авакова, потому что процедура проще», – добавил Джангиров.

«Вы так легко, ненавязчиво сформулировали, что если Авакова убрать, то Зеленский может упасть…», – сказала ведущая.

«Зеленский станет совсем английской королевой, но только мужского пола, без славной британской истории, без знаний, умений и, самое главное, без Тайного совета, который есть у королевы Великобритании», – иронично подметил эксперт.

«Но тогда он станет опытнее, исходя из вашего анекдота?» – отметила Немиря.

«Да, но это будет опыт, который уже ничем не смыть. Знаете, бывает такой опыт, который не забыть и не смыть. И на этот счет тоже есть анекдот: ирландец в пабе плачет, с каким-то приезжим напился. Говорит: «Представляете, я пять лет за свои средства своими руками построил здесь мельницу для всех. И что? Меня кто-то называет Джо Каменная мельница? Нет. Я десять лет за свои средства для всех наших односельчан строил каменный мост через реку, потому что опасно было по деревянному ходить. И что же? Меня кто-то называет Джо Каменный мост? А стоило мне один раз по пьяни, поиметь овечку…».

Но с другой-то стороны, есть и этот знаменитый мем «Курсы восстановления репутации деловой женщины после новогоднего корпоратива», – описал ситуацию анекдотичными аналогиями Джангиров.