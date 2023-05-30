Без авиации ВСУ получат не «наступ», а позор – Кривонос

Украине лучше дождаться получения западных истребителей, прежде чем переходить в наступление. В противном случае атака обернется колоссальными потерями.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, чтобы мы это имели, чтобы имели более быстрые самолеты, и самолеты нам нужны, потому что ожидание сухопутного наступления без мощной воздушной поддержки – потому что наступательная операция – это сухопутно-воздушная операция, это очень мощный комплекс.

То, что мы усилили свои наземные возможности, – это одно, но должны нарастить и свою воздушную компоненту – то, что даст нам возможность придушить российское ПВО, уменьшить беспардонность и наглость российской авиации на фронте, и непосредственно уничтожать врага авиационными средствами уже на глубине его территории.

Это то, что нам нужно, потому что наступать без поддержки авиации – это, извините, кошмар, огромные потери и потом не принесет пользы, это будет позор. Потому лучше затянуть эту ситуацию, еще лучше подготовиться и дождаться авиации – вот, что нам нужно», – заявил Кривонос.