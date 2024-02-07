Без беспилотных рот и батальонов на СВО не обойтись уже сейчас – Чадаев

Использование БПЛА в специальной военной операции создает предпосылки для создания отдельных сил беспилотных систем.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И мы, и они идём в принципе схожими путями, примерно в одно и то же время додумались до того, чтобы в беспилотии переходить от технических решений к организационным. Преимущество уже имеют не те, у кого дальше летит, а те, кто умеют организовать управление дронами или несколькими дронами, или даже подразделением дронов в сочетании с другими видами оружия. Сейчас активно обсуждаются у нас в сети разнообразные проекты бесплотных соединений: беспилотная рота, беспилотный батальон, беспилотная бригада», – отметил он.

Эксперт напомнил, что танк стал главным оружием не тогда, когда он был изобретён, а когда была создана танковая дивизия. То же самое и с беспилотниками.

«Сейчас вопрос не в том, чтобы научить оператора летать, а в том, чтобы создать действительно боевое подразделение, которое большим количеством работающих совместно дронов может, например, изолировать поле боя. Что точно стало новостью этой войны, так это насколько уязвима оказалась бронированная техника против беспилотников. Это просто разительный контраст, когда машина стоимостью миллионы долларов уничтожается эфпивишкой за 50 тысяч рублей. Это шокирующее соотношение. В этом смысле действительно наступает вопрос переосмысления войны, но я бы не хотел здесь уходить в крайности, как Родик из «Москва слезам не верит»: «не будет ничего, кроме телевидения». Так и сейчас можно сказать: не будет ничего, кроме дронов. Так говорить рано», – уверен Чадаев.

Напомним, руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко в эфире «Крым 24» рассказал о необходимости организованного взаимодействия всех подразделений на участке, включая операторов БПЛА и РЭБ.

«Сейчас я уже на протяжении некоторого времени бьюсь над тем, чтобы инициировать фронтовых аналитиков, которые будут организовывать взаимодействие работы средств радиоэлектронной борьбы и средств радиоэлектронной разведки. Потому что такие фронтовые аналитики смогут заниматься не только аналитикой боевой ситуации, но и налаживать это взаимодействие. Эффективность применения РЭБ, своевременное применение средств радиоэлектронной разведки, разработка тактики, в том числе, комплексного применения разных типов БПЛА – сейчас это острая необходимость. Если я полгода ещё говорил о том, что это надо делать, то сейчас об этом нужно просто кричать», – заявил руководитель курса тактической подготовки.