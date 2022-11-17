Без «депутинизации» Европы Крым не захватить – Порошенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский часто делает воинственные заявления о скором захвате Крыма, однако комментировать их не стоит, потому что никому неизвестно, зачем он это говорит.

Об этом экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макфол» обратил внимание на то, что военное командование не разделяет оптимизма Владимира Зеленского относительно успехов дальнейшего наступления.

«Я разговаривал с некоторыми людьми из вашего министерства обороны. Они сказали, что не очень довольны его заявлением по поводу контрнаступления, особенно по Крыму. То, что он говорит, что мы очень скоро возьмём Крым. Они не верят в эти слова, и думают, что он немного сумасшедший. Как вы думаете о его позиции? Я общаюсь с Ермаком (глава офиса Зеленского – ред.) Ермак говорит, они надеются вернуть позиции на уровень 24 февраля. Но это нереально, как я вижу», – сказал пранкер.

Экс-президент уклончиво ответил, что старается не комментировать заявления Зеленского, потому что никто не знает, зачем он их делает.

«Если бы задали мне этот вопрос до 21-го февраля, я бы точно привёл вам массу аргументов, почему вы абсолютно правы. Но теперь, я надеюсь, вы понимаете, я не комментирую заявления Зеленского. Потому что никто не понимает, для чего он это делает. Возможно, это часть информационной кампании, возможно часть пропагандистской кампании. Я знаю всё. Но с вашего позволения я не буду это комментировать», – ответил Порошенко.

Что касается Крыма, то здесь, по его словам, есть план из нескольких пунктов.

«Если меня спросят, можно ли освободить Крым, я отвечу, что да. Если меня спросят, знаю ли я стратегию Зеленского, как это сделать, я отвечу, что нет. Я с удовольствием участвую в разработке этой стратегии, но я просто этого не знаю. Смогу ли я освободить Крым – вопрос несерьёзный, потому что, безусловно, для этого требуется очень серьёзный подход, и, несомненно, это зависит от внутриполитической ситуации в России», – вещал он.

«Как мы можем это сделать? Когда Путин будет слаб. Как мы можем ослабить Путина? Вооружённые силы, санкции, эмбарго и депутинизация Европы. Четыре пункта моей стратегии по освобождению Крыма», – похвалился экс-президент Украины.