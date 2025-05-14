Без договоренностей России и США мира на Украине не будет – Бортник

Украине не удастся установить устойчивый мир, до тех пор, пока США и Россия не устранят первопричины конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что изначально концепция прямых переговоров между Украиной и Россией на этом этапе, она обречена на неудачу. Потому что правильная модель завершения этой войны, разрешения такого конфликта, – это прямые переговоры США-Россия и заключение соответствующего соглашения. Потому что большинство требований, которые выдвигает Россия, геополитических, они даже не касаются Украины или не касаются не только Украины. Вывод американских военных баз с Восточной Европы, перемещение ракетных комплексов, обеспечение безопасности, стратегическая стабильность, – это все Украины если и касается, то только косвенно, вторично. И потом, после соглашения между Россией и США, необходимо соглашение между Украиной и Россией. Это уже на второй фазе. Между Украиной и США, и Украиной и Европой. В том числе в отношении членства в ЕС, восстановления, денег и всего остального. Возможно еще между Россией и Европой тоже», – сказал эксперт.

Он считает, что если Киев не проведет диалог, то «все вторичные сюжеты, хотя они и важны» будут напоминать «Минские соглашения».