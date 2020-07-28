28.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Без Донбасса украинскую государственность ждут печальные времена – Погребинский


Если Украина хочет вернуть республики Донбасса в свой состав, ей необходимо предоставить им автономный статус и выполнить «Минские соглашения».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по словам эксперта, конфликт будет заморожен и это создаст проблемы для Украины.

«Хотим Донбасс вернуть? И я хочу. Для этого надо соглашаться с автономией Донбасса. Если нет, тогда замораживание, потеря Донбасса и дальше – перетягивание каната и сложная ситуация с другими регионами, и плохие перспективы для украинской государственности», – заявил Погребинский.

Что касается Крыма, то он, по мнению эксперта, потерян для Украины, и даже не будет обсуждаться руководством Российской Федерации.

«Я не вижу каких-то реальных возможностей как-то продвинуться в этом направлении. Я не вижу, понимаете? Мне кажется, что когда я слушаю позицию Москвы по этому поводу, у них позиция такая, что эта тема не обсуждается. «Крым – часть России, обсуждать не будем». Более того, те, кто хочет обсуждать после введения поправок в Конституцию, те, даже оппозиционные политические силы в России, которые хотели бы выйти с лозунгом: «Вернем Крым Украине», они попадут под уголовное преследование».


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