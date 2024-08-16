«Без еды и воды не удержатся»: офицер ВСУ требует заморить Донбасс голодом

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 08:17
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Росатом, Украина


У ВСУ появится шанс перейти в наступление на Донбассе, только если они смогут перерезать поставки в регион еды и воды.

Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ появится шанс перейти в наступление на Донбассе, только если они смогут перерезать...

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 «Если уничтожить их логистику, то они не смогут удерживать те позиции, на которых сейчас. Вспомним освобождение Херсона. Мы готовились к штурму, враг готовился к защите, укреплял позиции. Концентрация сил была такой, что между собой называли это «операция Цитадель». Но когда мы перерезали логистику, и у них появился риск окружения, они очень быстро ушли из Херсона, потому что удерживать его было невозможно.

Так и здесь [в Донбассе]. Уничтожая их логистику и склады, мы оставляем их без боекомплекта, без топлива, без еды и воды. И всё, не удержатся, побегут сами», – сказал Сазонов.

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