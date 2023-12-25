«Без этой должности рухнет всё» – командирам ВСУ не остаётся времени на войну

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Командиры подразделений ВСУ перегружены бесполезной бюрократической работой настолько, что им не остаётся времени на планирование, обеспечение и руководство боем.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командиры подразделений ВСУ перегружены бесполезной бюрократической работой настолько, что им не остаётся времени на...

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«На замполитах лежит огромная ответственность – смерти, разговоры с родственниками, оформление погибших, и прочее-прочее. Замполитов вроде пытались ликвидировать, потом перестали, сейчас опять пытаются.

А я вам скажу, что без этой службы рухнет всё. Потому что командир уже находится в такой ситуации, когда он не в состоянии выполнить те обязанности, которые у него есть. Ему просто не хватает человеко-часов», – отметил он.

«Ему каждый месяц присылают какую-то новую хрень, обеспечите-заполните, журналы, и так далее. Чтобы со всем этим справиться, у него в сутках должно быть 108 часов. Он физически не успевает не то что боем руководить, а все эти журналы заполнять. А теперь заберите у него такого помощника, как зама по морально-психологическому обеспечению – и всё, конец», – сказал Арестович.

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