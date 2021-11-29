Без Градского и остальных – страшно

Ушёл из жизни Александр Градский. Большой, колоссальный талант. Судьба его по-своему удивительна. Нельзя сказать, чтобы его жизнь не состоялась, не удалась. Отнюдь. Его знали, любили. Очень даже. Однако родись он в любой другой стране, то имел бы статус культовый. Как Боб Дилан, например. Потому что, повторяю и подчёркиваю особо, Градский обладал даром.

Что же вышло с ним по итогу? Каждый запомнит его своим. Я, например, как исполнителя песен на стихи Николая Рубцова. Прекрасных песен. Градский ведь, на самом деле, был не только великолепный вокалист, но и блестящий композитор.

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Беда в том, что, к сожалению, многие зафиксируют его в памяти как судью-наставника из проекта «Голос». К слову, тот же вопрос к продюсерам и редакторам этого шоу: чего ж вы мучили и держали больного человека на съёмках без продыху? Само же участие -это, безусловно, обесценивание во многом. Потому что данная характеристика – не более чем досадный ярлык. Градский, несомненно, был выше этого, но необходимость зарабатывать, конъюнктура…

Да, тут многое, очень многое зависело от страны, в которой довелось родиться. Не в плане «хорошая/плохая», а сугубо в контексте проблематики и атмосферы…

Важно ещё вот что. Первостепенно важно. Едва ли не каждый день – и это не преувеличение вовсе – к нам в дом приползают страшные новости. Умер этот, умер другой. Все сплошь и рядом знаковые имена. Ушли Мамонов, Меньшов, Ленский, Гаркалин, Градский… Этот список можно продолжать бесконечно. И каждый раз понимаешь с такой новостью, с таким уходом, насколько значительные люди рядом с нами жили.

Но! Жили – то есть в прошлом времени. Так а что и кто вместо теперь? Боюсь, что происходящая вереница смертей – это не просто «подошёл срок», но исключительный дух времени. Как и пандемия COVID-19. Мы живём на мрачном сломе эпох, на смене ориентиров и ценностей. Кто-то скажет, что так было всегда. Да, безусловно, но говорящий это будет прав лишь отчасти.

Потому что никогда ещё в мире не наблюдалось столь катастрофического отсутствия идей. Отсутствия критического. Как и героев. Мир, растасканный алчными потребителями по сусекам и кладовым, ныне отказывается генерировать и поставлять символы и смыслы, которые способны заставлять шарик вертеться вокруг своей оси, а людей ходить и созидать на нём. И эта угроза, которая страшнее коронавируса или любой дряни.

Никогда ещё – повторяю: никогда ещё! – человечество не было столь бессмысленно и одиноко.