«Без иранского оружия проживём» – Чадаева не пугает взрыв Ближневосточного котла

Напряжение на Ближнем Востоке неумолимо нарастает, но в большой военный конфликт оно перерастет в том случае, если к нему примкнут арабские правительства Сирии, Египта, Саудовской Аравии.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог, автор телеграм-канала «Чадаев» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что в конфликт с американцами вовлечены только разнообразные иранские прокси, будь то Хезболла, будь то хуситы, или разнообразные структуры в Ираке. Большая война случится тогда, когда – так или иначе колыхнётся, причем колыхнётся снизу не шиитский, не иранский и не проиранский мусульманский мир. Когда сирийские, египетские, саудовские арабы всё-таки убедят свои правительства, которые, в общем, лежат в позе «зю» и отпрыгивают от происходящего всеми конечностями, что пора уже этих самых неверных наказать за всё. А так просто вся происходящая сейчас ситуация обмена как раз медленно-медленно греет этот котёл. Пар под крышкой собирается, выпускать его негде и, действительно, напряжение нарастает. Нарастает медленными шагами, но неумолимо», – отметил он.

По словам политолога, разрядка будет, но не в виде большой войны или военного конфликта, а внутреннего взрыва в какой-нибудь из арабских стран, который дальше пойдет, как цепная реакция во время «Арабской весны» в 2011 году, но уже не прозападного, а антизападного характера.

«ХАМАС сложно причислить к иранским прокси. Если они и были прокси, то как раз израильские. Просто такие своеобразные. Так и было всегда. Не знаю, как европейские чиновники и политики, но эта история нам знакома со средневековых рукописей, когда Голем, выращенный равином, внезапно приходит, глиняный весь из себя, раскидывает руки и говорит: «здравствуй, папа!» Уважаемые евреи в таких ситуациях оказываются регулярно с незапамятных времён. Им это не ново», – указал политолог.

Ближневосточный конфликт, как минимум, оттягивает силы и внимание союзников от Украины, что точно катастрофически не выгодно Зеленскому, и он всеми силами это демонстрирует. Что касается РФ, то никаких опасений на этот счет быть не должно.

«Мы что боимся, что из-за того, что Иран будет вынужден использовать для своих собственных потребностей нам не хватит «Гераней»? Нет. «Герани» давным-давно производятся у нас. Они особо и не поставляли, скорее, помогали нам развернуть у себя производство. У них не такие производственные мощности, чтобы отгружать нам это всё штабелями. В последних новейших реактивных «Геранях» даже движок уже китайский, а не иранский», – подчеркнул Чадаев.