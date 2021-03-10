«Без извращений, русофобии и искажения истории». Депутат партии «Родина» озвучил требования к кинопрокату

10.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Такие правила должны учитываться при работе нового Совета представителей киноиндустрии.

В России появился новый Совет представителей киноиндустрии, состоящий из дистрибьюторов, продюсеров и кинотеатров. Совет создан для выработки правил, направленных на решение спорных вопросов кинопроката.

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Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв озвучил главное требование к российскому кинопрокату. Слова депутата Госдумы процитировала официальная пресс-служба партии.

«В российском кинопрокате должно быть одно главное правило индустрии: никаких фильмов с пропагандой сексуальных извращений и русофобии, а также с искажением исторической правды, особенно для детской и подростковой аудитории!».

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Стоит подчеркнуть, что предложение по созданию Совета выдвинуло Министерство культуры РФ, которое в будущем планирует учитывать мнение представителей киноиндустрии при принятии решений. Совет будет решать вопросы по поводу правил, связанных с датами релизов и передвижением фильмов по прокатной сетке.