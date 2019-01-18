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18.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Украина
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Без колебаний пропью «Гюрзу», но флот не опозорю

События ноября прошлого года в Керченском проливе, в результате которых российские пограничники задержали 3 украинских плавсредства и 24 моряка, были не провокацией, а блестящей победой ВМСУ.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил сбежавший из России бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы направили своих солдат в наступление, это военные действия. Столкновение произошло, потому что до этого просили разрешения на проход через пролив, а в этот раз — нет. И правильно сделали. Потому что задача была доказать, что не работает свободный проход в Азовское море. Эта военно-дипломатическая задача была блестяще решена. Инициатива, я уверен, принадлежала Украине. И это хорошо. Она привела к важнейшей военной и дипломатической победе этой страны», – сказал Пономарев.

По итогам событий в Керченском проливе российские пограничники задержали 2 бронекатера «Гюрза» и буксир. Всего у Украины было 6 бронекатеров.

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