Без Крыма и Донбасса херсонские фермеры не знают, что делать со своими арбузами

20.08.2021 16:39 (Мск), Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

На Херсонщине аграрии не знают, что делать с тоннами арбузов и готовы отдавать их фактически за бесценок.

Так, в сети появился видеоролик одного из фермеров из села Михайловка Скадовского района, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арбуз от 70 копеек до гривны, никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем», – сказал автор видео.

На кадрах можно увидеть множество машин с тоннами арбузов посреди убранного поля.

«Местным фермерам Херсонщины некуда девать урожай арбузов, поэтому они не знают, что делать с тоннами бахчи. До войны они продавали их в Крым и Донбасс, зарабатывая приличные деньги. Сейчас ешьте их сами», – прокомментировал в своём блоге депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что подобный исход был вполне предсказуем.

«Уже восемь лет страдают фермеры от того, что не могут реализовать свою продукцию, и по такой низкой цене. Это связано с тем, что рынки Донецка, Луганска, Крыма фактически для них закрыты. Вернее, они сами для себя их перекрыли, потому что это они устроили блокаду. В первую очередь, виноваты сами фермеры, потому что они заигрывали с этой властью, они молчали, а теперь жалуются на то, что у них такие колоссальные убытки. С каждым годом в Херсонской области всё меньше и меньше выращивают бахчевые, потому что это никому не нужно», – сказал экс-депутат в комментарии «ПолитНавигатору».

«Европа не выполнила свои обязательства, которые давала Украине, что она откроет рынки для сельхозпроизводителя и даст квоты, а на самом деле Европа обманула их и не предоставила того, что подписала. То есть это всё вылезает боком и Порошенко, и Зеленскому.

Поэтому я не удивлюсь, если мы скоро увидим, как поля с хорошей, качественной бахчой – арбузы, дыни и другие сельхозкультуры – будут просто-напросто перепахиваться. Ну, что – жалуются, а власть на это не обращает внимания. Ситуация будет только ухудшаться. Плюс, это показатель, что фермеры скоро просто-напросто начнут выезжать, перестанут выращивать, фермерство умрёт. Придут большие корпорации, а на большие корпорации много людей не надо, и начнёт всё вымирать», – добавил Журавко.