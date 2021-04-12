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12.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Без лишней скромности и без Украины» – Захарова прокомментировала космическую глупость Зеленского

Новости Украины

Погрязшее в неуёмной злобе, русофобии и нацизме украинское руководство только и способно на жалкие попытки приватизации советских достижений.

Об этом в своём блоге написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее Зеленский у себя в «Facebook» ко Дню космонавтики написал следующее:

«Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось».

Комментируя слова украинского президента, Захарова отметила, что у Украины были все шансы остаться космической державой.

«Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что всё получается, даже если и в мечтах.

Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина – это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии.

Учёным, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели», – написала представитель МИД.


Также Захарова выразила сожаление, что ярчайшими достижениями современного киевского  режима стали «неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

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