Без логистики ВСУ придется покинуть Покровск – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
31.10.2025 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 561
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинскому военному и политическому руководству давно нужно было готовить Покровск к обороне. Сейчас, когда российской армии удастся полностью обрубить логистику для обеспечения гарнизона ВСУ, украинской армии придется оставить город.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если россияне все-таки проведут то, что они системно проводят – обрезание логистики к Покровску, то ситуация будет тогда реально значительно ухудшена и будет надо принимать решение, оставлять ли нам город или не оставлять. Пока мы сможем обеспечивать наших защитников в нормальном понимании оружием, боеприпасами, теми же дронами, даже простой водой и едой, до тех моментов мы можем воевать.

Если это будет все обрезано, тогда решение надо будет принимать, даже если оно будет непопулярно. Потому что ситуация заключается в том, что мы снова, как говорят в армии, рубим хвосты. Почему? Потому что ситуация это была предсказуемая и надо было готовить город к обороне. И об этом говорили давно, в том числе и мы с вами общались об этом», – заявил Кривонос.

