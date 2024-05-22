«Без лоха и жизнь плоха»: в Киеве жалуются на катастрофическое падение донатов для ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


По сравнению с 2022 годом уровень добровольных пожертвований на ВСУ упал в четыре раза. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень донатов на армию в Украине сильно упал. Люди испуганы, устали, многих уже нет денег. Донатят одни и те же, это более средний сегмент. Много бизнеса выехало сейчас. Когда начался вопрос мобилизации, люди просто сбежали за границу», – сказал ведущий.

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По сравнению с 2022 годом уровень добровольных пожертвований на ВСУ упал в четыре раза....


«Количество донатов, по сравнению с 2022 годом, упало в 3-4 раза в среднем. Это я не говорю о топ-волонтерах, которые находятся на особых условиях, такие условно-волонтерские структуры, большие фонды, без лоха и жизнь плоха. А я говорю о таких волонтерах, которые подогревают бригаду, батальон. В три-четыре раза. Вот это реально. Я просто об этом не хотел говорить. И так-то, знаете, у нас цепляются и не к таким вещам. Одни люди действительно уехали, у других исчезли экономические и финансовые возможности. От экономики остались рожки да ножки. У многих людей в кармане дыра и тут уже, как говорится, не до жиру быть бы живым», – пожаловался эксперт.

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