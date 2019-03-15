Без махинаций Порошенко светит во втором туре “остаточний прощавай” – эксперт

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Петру Порошенко сложно будет попасть во второй тур, но даже попав туда, он неминуемо проиграет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По моему мнению, в тех условиях, в которых оказался действующий президент, надеяться ему на попадание во второй тур без сверхсложных машин манипуляции и фальсификации сложно. Если Порошенко попадает во второй тур, то Тимошенко имеет 57, 5%, а Порошенко – 31, 2%. Такой будет результат. Следует отметить, что этот результат абсолютно коррелирует с выборами, которые проводились последние три года среди объединенных общин. Это дополнительное подтверждение того, что те данные, которые получили волонтеры, проводившие опрос, целиком релевантные», – заявил Матвиенко.

Напомним, абсолютно все соцопросы показывают, что стопроцентные шансы на попадание во второй тур имеет комик Владимир Зеленский. За второе место борются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Те же соцопросы показывают, что Зеленский побеждает во втором туре обеих своих основных конкурентов. В то же время, Юлия Тимошенко имеет шанс победить только в паре с действующим президентом Петром Порошенко. Сам же Порошенко при честном исходе голосования проигрывает как Тимошенко, так и Зеленскому.