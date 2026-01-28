«Без малейшего усилия Путина»: Европа обнищала, обогатив Россию – аферист Кох оценил красоту момента
Западу уже не удастся обвалить курс рубля, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он обратил внимание, что устойчивость национальной валюты в значительной степени определяется объёмами её золотовалютных резервов, которых Россия на сегодня имеет порядка 600 миллиардов (на самом деле 769 – ред.).
«Это не считая тех замороженных денег, которые сегодня лежат в Европе и Америке. Каким образом образовались эти 600 млрд долларов? Это очень интересно», – отметил беглый либерал.
При этом Россия, из-за санкций лишившаяся возможности вкладываться в евро и доллары, купила золота на 300 миллиардов долларов.
По его словам, отказавшись от российского газа, Европа влезла в рецессию, поскольку цена на ее продукцию резко выросла.
«В результате всего этого цены на золото взлетели в два раза. Сегодня они превысили уже 5 тысяч долларов за унцию. Такой цены не было никогда. И без всякого усилия Путина его 300 миллиардов превратились в 600», – добавил иноагент.
Ведущая с надеждой вставила свои пять копеек – мол, теперь Путин распродает золото.
«Ничего он не стал продавать. Он накопил запасы золота, они сами выросли в два раза по цене без всякого его усилия. Только лишь потому, что выросла цена на золото. Он купил дешевле, а потом цена выросла. А золото-то у него лежит в хранилищах в виде брусков этих.
Вот таким образом санкциями против России, отказом от русского газа не ослабили, а усилили Россию, понимаете? Она стала богаче от этого, а Европа стала беднее, только и всего. И никакого вреда России де-факто не нанесли, потому что то, что она потеряла для Газпрома, она приобрела для Центрального банка», – объяснил Кох.
