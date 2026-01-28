Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу уже не удастся обвалить курс рубля, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание, что устойчивость национальной валюты в значительной степени определяется объёмами её золотовалютных резервов, которых Россия на сегодня имеет порядка 600 миллиардов (на самом деле 769 – ред.).

«Это не считая тех замороженных денег, которые сегодня лежат в Европе и Америке. Каким образом образовались эти 600 млрд долларов? Это очень интересно», – отметил беглый либерал.

При этом Россия, из-за санкций лишившаяся возможности вкладываться в евро и доллары, купила золота на 300 миллиардов долларов.

По его словам, отказавшись от российского газа, Европа влезла в рецессию, поскольку цена на ее продукцию резко выросла.

«В результате всего этого цены на золото взлетели в два раза. Сегодня они превысили уже 5 тысяч долларов за унцию. Такой цены не было никогда. И без всякого усилия Путина его 300 миллиардов превратились в 600», – добавил иноагент.

Ведущая с надеждой вставила свои пять копеек – мол, теперь Путин распродает золото.