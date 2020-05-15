Без маски и трусов – Ялту переполошил голый нарушитель карантина

15.05.2020, Ялта, Максим Карпенко

В Ялте нетрезвый фанат футбольного клуба «СКА» из Ростова-на-Дону взбудоражил местных жителей.

В период режима повышенной готовности, действующего в Крыму из-за эпидемии COVID-19 молодой человек разгуливал по улицам южной столицы без маски и абсолютно голым.

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Видеозапись «прогулки» опубликована в сообществе «Подслушано Ялта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На ролике слышно, как хулиган громко выкрикивает лозунг «СКА» Ростов и неспешно идет по ялтинской улице. По пути ему встречается немало ошарашенных людей, некоторые тут же достают телефоны и включают видеозапись.