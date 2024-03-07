Без масштабной помощи США Украина потеряет Харьков – Бортник

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Если США не возобновят масштабную военную помощь Украине, то ВСУ будут вынуждены продолжить отступление, и под ударом может оказаться Харьков.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Власовой заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США не возобновят масштабную военную помощь Украине, то ВСУ будут вынуждены продолжить отступление,...

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«Ближайшие месяцы, я думаю, Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем – да. Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши Вооружённые силы будут вынуждены весь этот год отступать.

Потому что нельзя обороняться от врага, если у тебя нет в достаточном количестве снарядов и дронов. От врага, который и так тебя превосходит по всем возможным видам вооружения, и численности», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что панические настроения стали очень популярными на Украине.

«Когда я слышу панические заявления, мне кажется, в них есть немножко желания подстегнуть наших западных партнёров: «Помогайте, иначе нас и вас ожидает катастрофа».

И немножко это эмоциональные качели после завышенных ожиданий прошлого года, желание привлечь внимание и хайпануть на этих настроениях», – добавил политолог.

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