Без масштабной помощи США Украина потеряет Харьков – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если США не возобновят масштабную военную помощь Украине, то ВСУ будут вынуждены продолжить отступление, и под ударом может оказаться Харьков.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Власовой заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ближайшие месяцы, я думаю, Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем – да. Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши Вооружённые силы будут вынуждены весь этот год отступать. Потому что нельзя обороняться от врага, если у тебя нет в достаточном количестве снарядов и дронов. От врага, который и так тебя превосходит по всем возможным видам вооружения, и численности», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что панические настроения стали очень популярными на Украине.

«Когда я слышу панические заявления, мне кажется, в них есть немножко желания подстегнуть наших западных партнёров: «Помогайте, иначе нас и вас ожидает катастрофа». И немножко это эмоциональные качели после завышенных ожиданий прошлого года, желание привлечь внимание и хайпануть на этих настроениях», – добавил политолог.