Без меня мира в Европе не будет! – Тихановская требует подключить её к переговорам по Украине

Елена Острякова.  
30.04.2025 16:16
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская обижена на то, что Белоруссию относят к сфере влияния России и не приглашают на переговоры по украинскому кризису.

Об этом она заявила в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская обижена на то, что Белоруссию относят к сфере влияния...

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«Сейчас для нас очень важно, чтобы критически настроенные люди понимали, что Беларусь не должна быть исключена из мирных переговоров по Украине. В регионе не будет мира, пока Беларусь не станет свободной. Конечно, Украина важна для нас, белорусов, но иногда я чувствую, что в демократических обществах все еще думают о сферах влияния. И Беларусь находится в сфере влияния России», – сказала Тихановская.

Также она требует от стран ЕС благоустроить беглых «змагаров» в Европе.

«Сейчас мы нация без государства. Наше государство захвачено диктатором, который продает нашу страну России, служит России, а не белорусскому народу. Мы пытаемся не просто выжить в этой борьбе, но и вернуть Беларусь в европейскую семью стран.

Ни одна война не может быть выиграна, если ты один. Нам нужны союзники, люди, которые будут поддерживать нас морально или с помощью наших СМИ и правозащитников, чтобы у людей, которым удалось сбежать от репрессий, была возможность нормально жить в других странах», – сказала Тихановская.

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