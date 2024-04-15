Без мигрантов нам крышка – Федоров

В России после теракта в «Крокусе» произошла вспышка антимиграционных настроений, но долгосрочный тренд показывает, что за последние 13–15 лет отношение россиян к мигрантам существенно улучшилось. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор ВЦИОМ ЫВалерия Федоров.

«Почему смягчается негативное отношение к ним? Во-первых, конечно, привыкание. Чем больше мы видим людей иной национальности, языка, веры на улицах наших городов, чем больше мы с ними взаимодействуем, тем больше мы понимаем, что это такие же люди, как мы. Но есть и другой фактор: это наша демография, она у нас неважная. Это не особенность России, это общемировой тренд. Сейчас даже в Китае плохо стало с демографией. И в этой ситуации возникает вопрос: где брать рабочие руки? У нас в России сегодня уровень безработицы по типологии Международной организации труда 2,9», – сказал социолог в интервью «Известиям».

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По его словам, столь низкий уровень безработицы «совсем не хорошо для бизнеса»

Один из экспертов на нашей конференции сказал, что раньше регионы боролись за инвестиции, а сегодня — за людей. Потому что выяснилось, что бизнесменов, готовых построить завод, больше, чем людей, готовых на этом заводе работать. Поэтому, конечно же, иммигранты как трудовой ресурс — это спасение для нашего бизнеса. И если представить сценарий, на мой взгляд, абсолютно фантастический — закрытие границ для трудовой иммиграции, это, конечно, тут же приведет к резкому росту зарплаты, с одной стороны, а с другой стороны, к резкому росту цен на вообще всё. Конечно, антимиграционные настроения имеют место быть. Они, наверное, будут сохраняться всегда. Но экономика и демография сегодня говорят, что без иммиграции нам крышка. Поэтому, когда резонанс от таких терактов снижается, долгосрочный тренд более благожелательного, нормального, спокойного отношения к иммиграции восстанавливается», – резюмировал Федоров.