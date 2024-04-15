Без мигрантов нам крышка – Федоров

Олег Кравцов.  
15.04.2024 08:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1064
 
Дзен, Миграция, Общество, Россия, Экономика


В России после теракта в «Крокусе» произошла вспышка антимиграционных настроений, но долгосрочный тренд показывает, что за последние 13–15 лет отношение россиян к мигрантам существенно улучшилось. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор ВЦИОМ ЫВалерия Федоров.

«Почему смягчается негативное отношение к ним? Во-первых, конечно, привыкание. Чем больше мы видим людей иной национальности, языка, веры на улицах наших городов, чем больше мы с ними взаимодействуем, тем больше мы понимаем, что это такие же люди, как мы. Но есть и другой фактор: это наша демография, она у нас неважная. Это не особенность России, это общемировой тренд. Сейчас даже в Китае плохо стало с демографией. И в этой ситуации возникает вопрос: где брать рабочие руки? У нас в России сегодня уровень безработицы по типологии Международной организации труда 2,9», – сказал социолог в интервью «Известиям».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В России после теракта в «Крокусе» произошла вспышка антимиграционных настроений, но долгосрочный тренд показывает,...

По его словам, столь низкий уровень безработицы «совсем не хорошо для бизнеса»


Один из экспертов на нашей конференции сказал, что раньше регионы боролись за инвестиции, а сегодня — за людей. Потому что выяснилось, что бизнесменов, готовых построить завод, больше, чем людей, готовых на этом заводе работать. Поэтому, конечно же, иммигранты как трудовой ресурс — это спасение для нашего бизнеса. И если представить сценарий, на мой взгляд, абсолютно фантастический — закрытие границ для трудовой иммиграции, это, конечно, тут же приведет к резкому росту зарплаты, с одной стороны, а с другой стороны, к резкому росту цен на вообще всё.

Конечно, антимиграционные настроения имеют место быть. Они, наверное, будут сохраняться всегда. Но экономика и демография сегодня говорят, что без иммиграции нам крышка. Поэтому, когда резонанс от таких терактов снижается, долгосрочный тренд более благожелательного, нормального, спокойного отношения к иммиграции восстанавливается», – резюмировал Федоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть