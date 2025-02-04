Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев

Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство.

Такое мнение на канале «Ваши новости» высказал московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, нужна ли России мобилизация.

«А вот это тоже вопрос. Я вообще считаю, что само то, что президент придерживает мобилизацию, это как раз стало одним из главных факторов повышения качества управления армией. Потому что наши генералы привыкли людей не жалеть, и класть штабелями.

Этому их с детства учили. И то, что они оказались вынуждены на протяжении трех лет СВО относиться все-таки, хотя им это очень сложно давалось, относиться к людям как к дефицитному и ценному ресурсу, который надо экономить и не тратить попусту. Не кидать в мясные штурмы, и вообще беречь. Их просто заставила ситуация объективного дефицита штыков. Они оказались вопреки всему вынуждены осваивать искусство, воевать не числом, а умением», – сказал Чадаев.