Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев
Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство.
Такое мнение на канале «Ваши новости» высказал московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий поинтересовался, нужна ли России мобилизация.
«А вот это тоже вопрос. Я вообще считаю, что само то, что президент придерживает мобилизацию, это как раз стало одним из главных факторов повышения качества управления армией. Потому что наши генералы привыкли людей не жалеть, и класть штабелями.
Этому их с детства учили. И то, что они оказались вынуждены на протяжении трех лет СВО относиться все-таки, хотя им это очень сложно давалось, относиться к людям как к дефицитному и ценному ресурсу, который надо экономить и не тратить попусту. Не кидать в мясные штурмы, и вообще беречь. Их просто заставила ситуация объективного дефицита штыков. Они оказались вопреки всему вынуждены осваивать искусство, воевать не числом, а умением», – сказал Чадаев.
«Если мы сейчас проведем мобилизацию, насытим фронт миллионами, они очень быстро вернутся к тому паттерну, который у них был в голове с самого начала.
Я считаю, что численность группировки должна быть достаточной для того, чтобы наступать, но дефицит должен сохраняться. Именно для того, чтобы эти товарищи не имели искушения положить сколько-то народу ради того, чтобы взять очередное село, отчитаться и получить медальку», – подытожил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: