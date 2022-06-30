Без мыла в ЕС – Зеленский объявил «транспортный безвиз»

30.06.2022  10:11 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, ЕС, Колониальная демократия, Политика, Транспорт, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал появление документа, регламентирующего необходимые меры государственных институтов на пути к членству в ЕС.

Об этом Зеленский обьявил во время своего свежего видеообращения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал появление документа, регламентирующего необходимые меры государственных институтов на...

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Зеленский напомнил, что неделю назад Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, а уже сегодня, по его словам «сделан очередной шаг по пути к членству»

«Очень практический шаг. Подписан «транспортный безвиз». Это соглашение, которое убирает барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом. Именно такая задача в нашего государства сейчас – не терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом. Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе», – сказал он.

Зеленский также добавил, что провел специальное большое совещание, в котором было 28 участников, представляющих и исполнительную, и законодательную, и судебную ветви власти.

«У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути в Евросоюз. Уже 1 июля этот документ будет представлен», – отметил он.

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