Без нас Украина пойдет на переговоры с Россией на условиях Москвы – глава ЦРУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без возобновления американской военной помощи Украина уже через год вынуждена будет идти на переговоры с Россией.

Об этом на слушаниях в палате представителей заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Бернс считает, что Украина также будет терять позиции, что отразится на интересах США.

«Украина потеряет еще больше позиций, несмотря на их мужество и упорство… Это имеет последствия для американских интересов, которые выходят далеко за рамки европейской безопасности – они напрямую затрагивают наши интересы в Индотихоокеанском регионе. Я думаю, что подобный исход разожжет амбиции китайского руководства, а также подорвет веру наших партнеров и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе в нашу надежность. Однако, при дополнительной помощи, я думаю, возможно закрепить стратегический успех для Украины, для Запада и стратегический проигрыш для Владимира Путина, чтобы победить его в его стратегической цели подчинить Украину и контролировать ее выбор, поставить Украину в положение, когда к концу 2024 года она сможет вернуть себе инициативу на местах», – сказал глава ЦРУ.

«Но что еще более важно – вести переговоры с путинской Россией с позиций относительной силы… Я не думаю, что Путин сегодня серьезно настроен на переговоры. Он может быть заинтересован в театре переговоров, но он не заинтересован в компромиссе, он заинтересован в переговорах, где он может диктовать свои условия. Я думаю, что без дополнительной помощи украинцы могут столкнуться с таким будущим через год», – заявил Бернс.