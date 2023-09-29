«Без нас замёрзнут» – у волонтёров СВО началась срочная подготовка к зиме

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Волонтеры получают с передовой просьбы привезти теплую одежду, окопные свечи и буржуйки.

Тем временем в некоторые подразделения только пришла летняя форма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Крым 24» координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов рассказал, что уже с конца августа поступают заявки на обогрев и комплекты теплой одежды.

«У нас ребята уже поехали в очередной рейс, второй в сентябре. Могу сказать, что с середины августа мы начали возить комплекты обмундирования, начали возить окопные печки, окопные свечи. Комплекты тёплых вещей у нас ребята уже просят, например, мобилизованные Западного военного округа, которые в Луганской Народной Республике находятся – там уже ночью холодно. То же самое на Запорожском направлении, тоже ночью уже холодно. То есть окопные свечи и теплые вещи мы в последний раз привозили в конце мая, потому что люди просили. В принципе у нас время реакции две недели. То есть нам дают заявку, мы через две недели плюс-минус разгребаем. И вот, с августа опять уже началась подготовка к зиме», – уточнил Селекзянов.

Организатор общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая добавила, что комплекты военной формы – это расходный материал, потому как бойцы «горят».

«Одну заявку закрываешь, вторая появляется. Мальчишки горят, одного и того же бойца можно одевать 3-5 раз. Это все расходники. Он выбежал и остался в бронежилете. Нашим артиллеристам сейчас выдали летнюю форму. Очень “вовремя”. Неделю назад. Прекрасно, летняя есть, теперь будем собирать зимнюю», – отметила она.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий подчеркнул, что без волонтерской помощи бойцы получали бы ровно то, что положено по нормативам, без учета реальных потребностей.

«А нормативы остались – сколько можно, и получается, что по ним нельзя столько обмундирования. И если бы не эта помощь, то кто остался бы без одежды, кто без обуви», – резюмировал он.