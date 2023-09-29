«Без нас замёрзнут» – у волонтёров СВО началась срочная подготовка к зиме

Любовь Смирнова .  
29.09.2023 17:48
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 48
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Волонтеры получают с передовой просьбы привезти теплую одежду, окопные свечи и буржуйки.

Тем временем в некоторые подразделения только пришла летняя форма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Волонтеры получают с передовой просьбы привезти теплую одежду, окопные свечи и буржуйки. Тем временем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В эфире «Крым 24» координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов рассказал, что уже с конца августа поступают заявки на обогрев и комплекты теплой одежды.

«У нас ребята уже поехали в очередной рейс, второй в сентябре. Могу сказать, что с середины августа мы начали возить комплекты обмундирования, начали возить окопные печки, окопные свечи. Комплекты тёплых вещей у нас ребята уже просят, например, мобилизованные Западного военного округа, которые в Луганской Народной Республике находятся – там уже ночью холодно.

То же самое на Запорожском направлении, тоже ночью уже холодно. То есть окопные свечи и теплые вещи мы в последний раз привозили в конце мая, потому что люди просили.

В принципе у нас время реакции две недели. То есть нам дают заявку, мы через две недели плюс-минус разгребаем. И вот, с августа опять уже началась подготовка к зиме», – уточнил Селекзянов.

Организатор общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая добавила, что комплекты военной формы – это расходный материал, потому как бойцы «горят».

«Одну заявку закрываешь, вторая появляется. Мальчишки горят, одного и того же бойца можно одевать 3-5 раз. Это все расходники. Он выбежал и остался в бронежилете.

Нашим артиллеристам сейчас выдали летнюю форму. Очень “вовремя”. Неделю назад. Прекрасно, летняя есть, теперь будем собирать зимнюю», – отметила она.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий подчеркнул, что без волонтерской помощи бойцы получали бы ровно то, что положено по нормативам, без учета реальных потребностей.

«А нормативы остались – сколько можно, и получается, что по ним нельзя столько обмундирования. И если бы не эта помощь, то кто остался бы без одежды, кто без обуви», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть