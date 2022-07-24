Без НАТОвской помощи мы не протянем и несколько недель – Антон Геращенко

Необходимо преподносить Западу максимально драматичную картинку происходящего на Украине, поскольку от этого зависят объёмы военной помощи Киеву.

Об этом в блоге на YouTube-канале политолога Юрия Романенко заявил печально известный советник министра МВД Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем говорить, что у нас всё хорошо, что у нас ракеты русских не убивают наших детей, то может, нам не нужна помощь? Могу сказать откровенно, что без западной помощи Украина не сможет простоять несколько недель. У нас полностью артиллерия натовская, снаряды натовские, HIMARS натовские. Поэтому мы должны показывать, что нас продолжают убивать.

Кстати, есть ещё большой незакрытый вопрос – это незакрытое небо, потому что мы просили закрыть небо, но для этого нужно было дать иностранных зенитчиков, лётчиков. Но Запад на это не готов идти. Сейчас готовы идти давать нам ограниченное количество ПВО.

Сейчас уже пошли на то, чтобы давать нам ограниченное количество ПВО – два дивизиона NASAMS американо-норвежских, будут осенью немцы, передадут комплексы «IRIS». Их очень немного. Их нужно в десятки раз больше», – рассказал Геращенко.